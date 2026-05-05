Cette enseigne de bijoux vient d’ouvrir au centre commercial de Confluence à Lyon

Les visiteurs du centre commercial de Confluence à Lyon ont peut-être aperçu cette nouveauté. Ce lundi, l’enseigne de bijoux Pandora a ouvert ses portes au niveau 0 à la place de La Chaise Longue qui se trouve depuis plusieurs semaines au niveau 1 du pôle de commerces et de loisirs de Confluence. Pour rappel, le créateur danois est connu pour ses bijoux personnalisables, et notamment ses charms se déclinant à travers de nombreux univers.

L’ouverture de Pandora est la première d’une série en ce printemps au centre commercial de Confluence. Doivent suivre dans les prochaines semaines voire les prochains mois l’arrivée de l’enseigne de prêt-à-porter Bershka, de la marque Adidas ou encore des restaurants O’Tacos, Au Bureau et Chik’Chill.