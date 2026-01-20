Cette enseigne va s’installer dans le Rhône pour la première fois 

Bientôt du nouveau du côté de la zone commerciale Givors 2 Vallées située à une trentaine de kilomètres de l’agglomération lyonnaise. Un tout nouveau magasin va en effet prochainement s’installer sur place.

Il s’agit de l’enseigne Noz spécialisée dans le déstockage avec par exemple du prêt-à-porter, de la décoration, de l’hygiène ou encore de l’alimentation. L’information n’est pas encore officielle mais des annonces sur des sites d’emploi annonçant l’ouverture d’un magasin Noz à Givors ne fait quasiment aucun doute. La date d’ouverture de cette nouvelle boutique n’est pas mentionnée non plus.

Ce magasin de l’enseigne Noz serait en tout cas le premier dans le département du Rhône. Autour de Lyon, des boutiques sont présentes à Tignieu-Jameyzieu et Saint-Alban-de-Roche en Isère et à Meximieux dans l’Ain.