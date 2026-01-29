Lutte contre la précarité menstruelle : de nouveaux distributeurs installés dans des collèges du Rhône

Installer des distributeurs de protections hygiéniques dans les collèges pour lutter contre la précarité menstruelle. Tel est l’objectif du Département du Rhône.

D’abord testé dans huit établissements au printemps 2024, le dispositif poursuit aujourd’hui son déploiement avec désormais 18 collèges bénéficiant de ces distributeurs de protections périodiques gratuites.

Les deux derniers établissements équipés sont les collèges Jacques-Chirac de Limas et Jean-d’Ormesson de Genas. Les distributeurs en question ont été installés en ce début d’année 2026.

A noter par ailleurs la mise en place d’un questionnaire dans les établissements concernés à propos de l’importance de ce dispositif auprès des élèves. "100% des personnes interrogées ont exprimé leur retour favorable quant à ces équipements, soit très favorablement par les collèges pour 80% d’entre eux, soit favorablement pour 20% du panel", déclare le Département du Rhône.