"Après plus de 50 ans à vos côtés, Minelli s’apprête à tourner une page de son histoire. C’est avec le cœur lourd que nous vous annonçons que Minelli ferme ses portes définitivement." Tel est le message posté ce mercredi matin par le célèbre chausseur.

"Nous boutiques resteront ouvertes jusqu’au 30 mai afin de vous permettre de profiter une dernière fois de nos collections. Vous pourrez bénéficier d’une remise exceptionnelle de -60% sur l’ensemble du magasin. Les commandes sur le site web sont malheureusement suspendues", poursuit Minelli qui met en avant "la fin d’une aventure profondément humaine, portée par des équipes passionnées qui ont fait vivre la marque avec engagement et sincérité pendant plus d’un demi-siècle".

L’enseigne Minelli, née à Marseille en 1973, avait été placée à nouveau en redressement judiciaire en avril dernier. Plusieurs reprises étaient prévues mais pour la plupart partielles.

A Lyon, le chausseur compte un magasin rue de la République en centre-ville.