Cette marque parisienne de robes ouvre une boutique éphémère à Lyon

"Une robe, des souvenirs infinis." Telle est la devise de la marque Lemon Nana lancée en avril 2024 et qui possède aujourd’hui sa propre boutique à Paris. On y retrouve notamment des robes de mariée, de soirée ou encore de cérémonie.

Suivie par plus de 30 000 personnes sur Instagram, la marque ouvre cette semaine un pop-up à Lyon. Le rendez-vous est donné dès ce mardi 12 mai et jusqu’à ce dimanche 17 mai chez No Bad Day tout près de la place des Jacobins dans le 2e arrondissement. La boutique sera ouverte de 11h à 19h30.

Ce magasin éphémère est d’ailleurs le premier en France pour Lemon Nana.