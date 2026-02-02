"L’amour est dans le pré" est de retour depuis plusieurs semaines sur M6. Le coup d’envoi de la saison 21 de la célèbre émission a été donné le lundi 19 janvier avec la diffusion de la première partie des portraits des agriculteurs qui souhaitent trouver l’amour. On retrouve sans surprise à la présentation Karine Le Marchand. Ils sont en tout 14 agriculteurs à chercher l’amour pour cette nouvelle saison.

"Après plus de deux décennies à semer des graines d’amour dans les terroirs français, "L’amour est dans le pré" revient pour une 21e saison plus touchante que jamais", assure M6 qui a commencé à dévoilé les portraits des agriculteurs de cette saison 21.

L’un d’entre eux devrait attirer l’œil des téléspectateurs ce lundi soir. Il s’agit d’Anthony âgé de 29 ans et maraîcher bio dans le Rhône. "Avec ses deux salariés et ses quatre saisonniers, son exploitation tourne comme une horloge", peut-on lire. Le presque trentenaire est "fils et petit-fils d’agriculteurs laitiers" mais "a préféré la salade aux pis de vache : il voulait fixer ses prix et son destin".

Le maraîcher est célibataire depuis deux ans mais également papa d’un petit garçon prénommé Téo et âgé de 4 ans. "Il a transformé une rupture difficile en belle leçon de vie. Aujourd’hui, il assume, il parle, il avance et surtout, il a repris goût à l’amour", est-il également indiqué. Anthony est également amateur de rugby, de pétanque et de cuisine maison. Il "rêve d’une femme souriante, fidèle, dynamique et qui aime autant le grand air que les discussions profondes."

Anthony trouvera-t-il l'amour ? Réponse dès ce lundi soir à partir de 21h10 sur M6.