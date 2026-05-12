Cette marque lyonnaise de joaillerie imagine une collection avec une célèbre influenceuse

"Toute notre équipe est mobilisée autour de cet événement." C’est désormais une habitude pour la marque lyonnaise de joaillerie Helena Joy. Depuis plusieurs années, les créations de Sandie Illouz habillent les stars de cinéma ou encore de télévision à l’occasion de grands événements. Ce sera une nouvelle fois le cas au cours du Festival de Cannes dont le coup d’envoi sera donné ce mardi soir.

La marque lyonnaise de joaillerie n’a d’ailleurs pas manqué de partager l’information sur ses réseaux sociaux. "Une histoire tracée d’une seule ligne. Pour Cannes 2026, Helena Joy ne révèle que l’essentiel. Un cercle. Infini. Fluide. Absolu. Une création pensée comme une présence, guidée par la lumière et le mouvement. Le cercle se referme. La révélation approche", expliquait en ce début de semaine Sandie Illouz, la fondatrice de Helena Joy, sur son compte Instagram suivi par plus de 26 000 personnes.

En attendant le début du Festival de Cannes, la marque de joaillerie vient de dévoiler une collection inédite imaginée avec l’influenceuse française Fanny Russo. Une collection baptisée FANNY. "Depuis plus de trois ans, Fanny Russo incarne l’image Helena Joy. De cette relation de confiance est née une évidence : imaginer ensemble une collection exclusive. Pensée autour du diamant taille marquise, symbole d’élégance et d’audace, la collection FANNY incarne l’équilibre entre héritage et modernité. Bagues, colliers, boucles d’oreilles et ear cuffs aux lignes affirmées, conçus pour sublimer le quotidien", peut-on lire. Cette collection limitée est à découvrir jusqu’au 7 juillet.