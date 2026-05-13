"Ce qu’il y a derrière les résultats qu’on voit à la télé" : la championne olympique lyonnaise Manon Apithy-Brunet se dévoile dans un livre

La championne olympique de sabre Manon Apithy-Brunet se dévoile dans un livre intitulé L’or de la vie publié ce mercredi aux éditions Robert Laffont. "Ce livre, je l’ai écrit avec beaucoup de sincérité. Je me suis replongée dans mon parcours, dans les hauts, les doutes, les sacrifices, les émotions… tout ce qui m’a construite jusqu’à cette médaille d’or olympique", explique-t-elle dans un post sur Instagram.

"Même si je suis encore jeune, j’avais envie de raconter cette aventure, de partager ce que le sport m’a appris, mais aussi ce qu’il y a derrière les résultats qu’on voit à la télé", poursuit la sportive devenue maman d’un petit Orisha né le 28 juin dernier.

"Écrire ce livre m’a énormément plu. Ça m’a permis de prendre du recul, de revivre certains moments forts et de mettre des mots sur des choses que je n’avais jamais vraiment racontées. J’y partage aussi des conseils et des choses qui m’aident dans ma préparation mentale, en espérant que ça puisse parler ou aider certaines personnes", conclut la championne olympique avec plusieurs photos de son livre à découvrir.