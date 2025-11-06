Une nouvelle date à Lyon pour la tournée du podcast sans filtre sur la maternité Bliss Stories

"Il manquait des villes, des rencontres, des salles à faire trembler, des mains à serrer, des cœurs à traverser." La bonne nouvelle a été annoncée ce jeudi matin. Devenu un véritable phénomène avec plusieurs dizaines de millions d’écoutes depuis sa création en 2018, le podcast Bliss stories poursuit sa tournée avec de nouveaux rendez-vous.

Fondé par Clémentine Galey, le podcast parle de maternité sans tabou avec de nombreux témoignages à découvrir sur le sujet. Plusieurs personnalités n’ont d’ailleurs pas manqué de se prêter aux discussions à l’exemple ces dernières semaines de la judokate Clarisse Agbegnenou ou encore du musicien Ben Mazué.

Après plusieurs dates complètes, notamment en juin dernier au Radiant-Bellevue à Caluire-et-Cuire, la seconde tournée du "Bliss Show" aura droit à de nouvelles dates pour parler maternité en compagnie d’invitées réunies autour de Clémentine Galey. "Avec le même vertige, la même fièvre, et cette joie immense de vous retrouver là-bas. Dans cette lumière", peut-on lire ce jeudi matin sur le compte Instagram du podcast Bliss Stories qui compte plus de 300 000 abonnés.

La Bourse du Travail à Lyon accueillera l’une des nouvelles dates de la tournée du podcast. Ce sera le mardi 12 mai. La billetterie est déjà ouverte. D’autres shows sont prévus à Grenoble, Strasbourg, Nantes ou encore Paris.