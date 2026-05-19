La Lyonnaise Marion Cabrol est entrepreneuse le jour et écrivaine la nuit

Autant dire que les journées de Marion Cabrol sont bien remplies. Celle qui est co-fondatrice de La Petite Ferme à Lyon, un concept de plats locaux à emporter, est également écrivaine. "Ça me donne un espace pour créer qui est vraiment génial", confie la Lyonnaise qui a sorti le 23 avril dernier son deuxième roman intitulé Ce que Marcy a oublié publié aux éditions Taurnada.

"C’est l’histoire de la disparition d’une petite fille. En enquêtant sur cette disparition, le lecteur va petit à petit se rendre compte qu’il enquête sur Marcie, un de mes personnages principaux. C’est une histoire de disparition qui va ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus grave et tragique", explique Marion Cabrol.

Cette passion pour l’écriture prend de la place dans la vie de l’entrepreneuse qui compte trois boutiques dans l’agglomération lyonnaise. "Je passe de 15 à 20 heures par semaine à écrire", déclare-t-elle. "Je ne regarde ni la télé ni des séries. A 21 heures, je mets dans ma bulle. Le temps, on le trouve. C’est toujours une question de priorités", ajoute l’autrice dont l’inspiration vient de "la campagne, des vieilles maisons et des atmosphères quand on se promène". "J’écoute trop de podcasts de crimes", sourit Marion Cabrol également autrice de La Lionne rouge en 2020.

Aujourd’hui, l’entrepreneuse ne se voit pas lâcher l’écriture au profit de sa principale activité professionnelle. "Les deux sont complémentaires. J’ai vraiment besoin de La Petite Ferme car j’aime travailler en équipe. L’écriture, c’est plutôt quelque chose qui fait partie de moi. C’est vraiment mon monde intérieur", conclut Marion Cabrol qui n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Son troisième roman est déjà écrit et est actuellement en phase de relecture.