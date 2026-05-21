La maison de thé lyonnaise Tea Heritage veut entrer dans la cour des grands

"Évidemment !" C’est la réponse qu’aimerait désormais entendre Élodie Fagot si la question suivante était posée à n’importe qui : "Connaissez-vous Tea Heritage ?" Cela fait maintenant treize ans que son projet de devenir une référence dans le monde du thé a débuté. "J’ai commencé à faire ça sur un coin de table alors que j’étais encore étudiante", se souvient l’entrepreneuse qui cherchait alors des sachets de thé en forme de cœur à l’occasion de la Saint-Valentin. N’en trouvant pas, elle avait alors décidé de le confectionner elle-même marquant le début d’une aventure pas comme les autres. Ses sachets de thé cousus à la main aux formes plus originales les unes que les autres (des nuages, des trèfles, des animaux, des avions…) et ses recettes gourmandes imaginées avec des ingrédients bio, des vrais morceaux de fruits et des produits locaux sont aujourd’hui vendus dans une quarantaine de pays.

"S’affirmer comme une vraie maison de thé lyonnaise"

"Je pense qu’on apporte vraiment quelque chose de nouveau dans le secteur du thé dans un secteur très traditionnel où les innovations sont peu nombreuses. On a aussi renouvelé les recettes que l’on propose et on va chercher des choses très gourmandes et très fruitées", assure Élodie Fagot. Tea Heritage écrit d’ailleurs cette année un nouveau chapitre de son histoire avec une identité visuelle repensée, le lancement de nouveaux produits et une mise en lumière des coffrets cadeaux et de la gamme des thés et des infusions glacés. "C’était le moment de s’affirmer un peu plus comme une vraie maison de thé lyonnaise, et plus comme la petite marque d’une créatrice", poursuit Élodie Fagot.

Un nouveau packaging produit dans le Beaujolais s’ajoute également au lot de nouveautés. "Le local est très important pour nous", insiste la fondatrice de Tea Heritage qui aimerait bien voir ses sachets de thé dans une boutique permanente à Lyon. En attendant, un pop-up sera installé au sein de la capitale des Gaules pour les fêtes de fin d’année. Un programme bien chargé en tout cas pour les prochains mois… et les prochaines années. Le rêve absolu d’Élodie Fagot ? "Je le vis déjà un peu au quotidien. C’est avant tout de continuer à développer la marque." Ce développement se fera en tout cas toujours à Lyon. "C’est une ville que j’adore et qui est très riche culturellement et professionnellement", conclut la fondatrice de Tea Heritage.

A.D.