Qui sera élue Miss Rhône 2026 ? (PHOTOS)

Qui succédera à Charlotte Miralles et décrochera la couronne de Miss Rhône 2026 ? Réponse le vendredi 12 juin du côté de L’InterValle à Vaugneray à l’occasion d’un show placé sous le signe du voyage et de l’élégance intemporelle.

"De l’effervescence dorée des Années Folles avec Gatsby, à la Dolce Vita ensoleillée de la Riviera italienne, en passant par la sensualité solaire de Rio jusqu’aux somptueuses robes de soirée signées par le talentueux créateur Jonas Olousouzian", indique le comité Miss Rhône dont Laurence Putoud et sa fille Mélie sont désormais à la tête. Les chorégraphies seront également signées Marjorie Ascione, directrice artistique de La France a un incroyable talent et de la cérémonie des César 2026.

Elles sont cette année douze candidates âgées de 19 à 29 ans à vouloir décrocher l’écharpe de Miss Rhône 2026.La grande gagnante et sa première dauphine seront qualifiées pour la suite de l’aventure, à savoir l’élection de Miss Rhône-Alpes en septembre prochain à Villefranche-sur-Saône. Une élection qualification pour Miss France au mois de décembre.

Découvrez les portraits des candidates à l’élection de Miss Rhône 2026 :

Candidate N° 1 : Marlène CARRY

23 ans, réside à Tarare, architecte d’intérieur

Ambition : créer son agence d’architecture d’intérieur, voyager, découvrir de nouvelles cultures, être en contact de l’humain, apprendre de nouvelles choses et transmettre

Candidate N° 2 : Grâce FAVRE-ROCHEX

25 ans, réside à Beaujeu, professeure et artiste de cirque

Ambition : offrir des moments de bonheur à tous, en particulier aux plus démunis ou dans le besoin

Candidate N° 3 : Oriane VILLARD

23 ans, réside à Lyon, études d’ingénieure dans les matériaux biosourcés

Ambition : Trouver son épanouissement personnel et professionnel

Candidate N° 4 : Agathe DA COSTA

25 ans, réside à Villeurbanne, Ingénieure en informatique

Ambition : créer sa propre entreprise

Candidate N° 5 : Lisa SCHOTS

22 ans, réside à Eveux, salariée dans une entreprise apicole

Ambition : veiller à propager le bien autour d’elle, être heureuse et rendre ses proches heureux

Candidate N° 6 : Flavie SONNERY

19 ans, réside à Belleville, 2ème année Science et Technique des Activités Pratiques et Sportives

Ambition : réaliser ses rêves et vivre le maximum d’aventures possibles

Candidate N° 7 : Loan DEMOLLIERE

20 ans, réside à Vindry-Sur-Turdine, 2ème année d’école d’infirmière

Ambition : Travailler en oncologie ou auprès des grands brûlés

Candidate N° 8 : Carla TERRAILLON

24 ans, réside à Lyon, technicienne en support informatique, études de psychologie et mannequin

Ambition : s’enrichir de multiples expériences différentes, apprendre continuellement de nouvelles choses

Candidate N° 9 : Julie SALZMANN

21 ans, réside à Villeurbanne, Master 1 en Direction artistique et Design digital

Ambition : être heureuse, ne rien regretter et profiter de chaque instant que la vie a à lui offrir

Candidate N° 10 : Clara CHABERT

24 ans, réside à Limas, opticienne

Ambition : avoir un impact positif, inspirer et prouver que l’on peut suivre ses rêves

Candidate N° 11 : Julia GRID-COSTANTINO

23 ans, réside à Lyon, Cheffe de projet marketing à La Rosée

Ambition : profiter pleinement de la vie, et saisir toutes les opportunités qui s’ouvrent à elle pour n’avoir aucun regret

Candidate N° 12 : Estelle CONFURON

29 ans, réside à Lyon, Hôtesse de l’air

Ambition : vivre une vie qui lui ressemble vraiment, sans se trahir. Continuer à propager de la positivité tout autour d’elle.

Les photos officielles des candidates ont été prises par Mathilde Photographe