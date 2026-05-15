Qui sera élue Miss Rhône 2026 ? (PHOTOS)

Qui succédera à Charlotte Miralles et décrochera la couronne de Miss Rhône 2026 ? Réponse le vendredi 12 juin du côté de L’InterValle à Vaugneray à l’occasion d’un show placé sous le signe du voyage et de l’élégance intemporelle.
"De l’effervescence dorée des Années Folles avec Gatsby, à la Dolce Vita ensoleillée de la Riviera italienne, en passant par la sensualité solaire de Rio jusqu’aux somptueuses robes de soirée signées par le talentueux créateur Jonas Olousouzian", indique le comité Miss Rhône dont Laurence Putoud et sa fille Mélie sont désormais à la tête. Les chorégraphies seront également signées Marjorie Ascione, directrice artistique de La France a un incroyable talent et de la cérémonie des César 2026.
Elles sont cette année douze candidates âgées de 19 à 29 ans à vouloir décrocher l’écharpe de Miss Rhône 2026.La grande gagnante et sa première dauphine seront qualifiées pour la suite de l’aventure, à savoir l’élection de Miss Rhône-Alpes en septembre prochain à Villefranche-sur-Saône. Une élection qualification pour Miss France au mois de décembre.
Découvrez les portraits des candidates à l’élection de Miss Rhône 2026 :
Candidate N° 1 : Marlène CARRY
23 ans, réside à Tarare, architecte d’intérieur
Ambition : créer son agence d’architecture d’intérieur, voyager, découvrir de nouvelles cultures, être en contact de l’humain, apprendre de nouvelles choses et transmettre
Candidate N° 2 : Grâce FAVRE-ROCHEX
25 ans, réside à Beaujeu, professeure et artiste de cirque
Ambition : offrir des moments de bonheur à tous, en particulier aux plus démunis ou dans le besoin
Candidate N° 3 : Oriane VILLARD
23 ans, réside à Lyon, études d’ingénieure dans les matériaux biosourcés
Ambition : Trouver son épanouissement personnel et professionnel
Candidate N° 4 : Agathe DA COSTA
25 ans, réside à Villeurbanne, Ingénieure en informatique
Ambition : créer sa propre entreprise
Candidate N° 5 : Lisa SCHOTS
22 ans, réside à Eveux, salariée dans une entreprise apicole
Ambition : veiller à propager le bien autour d’elle, être heureuse et rendre ses proches heureux
Candidate N° 6 : Flavie SONNERY
19 ans, réside à Belleville, 2ème année Science et Technique des Activités Pratiques et Sportives
Ambition : réaliser ses rêves et vivre le maximum d’aventures possibles
Candidate N° 7 : Loan DEMOLLIERE
20 ans, réside à Vindry-Sur-Turdine, 2ème année d’école d’infirmière
Ambition : Travailler en oncologie ou auprès des grands brûlés
Candidate N° 8 : Carla TERRAILLON
24 ans, réside à Lyon, technicienne en support informatique, études de psychologie et mannequin
Ambition : s’enrichir de multiples expériences différentes, apprendre continuellement de nouvelles choses
Candidate N° 9 : Julie SALZMANN
21 ans, réside à Villeurbanne, Master 1 en Direction artistique et Design digital
Ambition : être heureuse, ne rien regretter et profiter de chaque instant que la vie a à lui offrir
Candidate N° 10 : Clara CHABERT
24 ans, réside à Limas, opticienne
Ambition : avoir un impact positif, inspirer et prouver que l’on peut suivre ses rêves
Candidate N° 11 : Julia GRID-COSTANTINO
23 ans, réside à Lyon, Cheffe de projet marketing à La Rosée
Ambition : profiter pleinement de la vie, et saisir toutes les opportunités qui s’ouvrent à elle pour n’avoir aucun regret
Candidate N° 12 : Estelle CONFURON
29 ans, réside à Lyon, Hôtesse de l’air
Ambition : vivre une vie qui lui ressemble vraiment, sans se trahir. Continuer à propager de la positivité tout autour d’elle.
Les photos officielles des candidates ont été prises par Mathilde Photographe