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Qui sera élue Miss Rhône 2026 ? (PHOTOS)

Qui sera élue Miss Rhône 2026 ? (PHOTOS)
Qui sera élue Miss Rhône 2026 ? (PHOTOS) - DR/François SIEBERT

Le rendez-vous est donné dans maintenant moins d’un mois.

Qui succédera à Charlotte Miralles et décrochera la couronne de Miss Rhône 2026 ? Réponse le vendredi 12 juin du côté de L’InterValle à Vaugneray à l’occasion d’un show placé sous le signe du voyage et de l’élégance intemporelle. 

"De l’effervescence dorée des Années Folles avec Gatsby, à la Dolce Vita ensoleillée de la Riviera italienne, en passant par la sensualité solaire de Rio jusqu’aux somptueuses robes de soirée signées par le talentueux créateur Jonas Olousouzian", indique le comité Miss Rhône dont Laurence Putoud et sa fille Mélie sont désormais à la tête. Les chorégraphies seront également signées Marjorie Ascione, directrice artistique de La France a un incroyable talent et de la cérémonie des César 2026.

Elles sont cette année douze candidates âgées de 19 à 29 ans à vouloir décrocher l’écharpe de Miss Rhône 2026.La grande gagnante et sa première dauphine seront qualifiées pour la suite de l’aventure, à savoir l’élection de Miss Rhône-Alpes en septembre prochain à Villefranche-sur-Saône. Une élection qualification pour Miss France au mois de décembre.

Découvrez les portraits des candidates à l’élection de Miss Rhône 2026 :

Candidate N° 1 : Marlène CARRY 
23 ans, réside à Tarare, architecte d’intérieur 
Ambition : créer son agence d’architecture d’intérieur, voyager, découvrir de nouvelles cultures, être en contact de l’humain, apprendre de nouvelles choses et transmettre 

Candidate N° 2 : Grâce FAVRE-ROCHEX 
25 ans, réside à Beaujeu, professeure et artiste de cirque 
Ambition : offrir des moments de bonheur à tous, en particulier aux plus démunis ou dans le besoin 

Candidate N° 3 : Oriane VILLARD 
23 ans, réside à Lyon, études d’ingénieure dans les matériaux biosourcés 
Ambition : Trouver son épanouissement personnel et professionnel 

Candidate N° 4 : Agathe DA COSTA 
25 ans, réside à Villeurbanne, Ingénieure en informatique 
Ambition : créer sa propre entreprise 

Candidate N° 5 : Lisa SCHOTS 
22 ans, réside à Eveux, salariée dans une entreprise apicole 
Ambition : veiller à propager le bien autour d’elle, être heureuse et rendre ses proches heureux 

Candidate N° 6 : Flavie SONNERY 
19 ans, réside à Belleville, 2ème année Science et Technique des Activités Pratiques et Sportives 
Ambition : réaliser ses rêves et vivre le maximum d’aventures possibles 

Candidate N° 7 : Loan DEMOLLIERE 
20 ans, réside à Vindry-Sur-Turdine, 2ème année d’école d’infirmière 
Ambition : Travailler en oncologie ou auprès des grands brûlés 

Candidate N° 8 : Carla TERRAILLON 
24 ans, réside à Lyon, technicienne en support informatique, études de psychologie et mannequin 
Ambition : s’enrichir de multiples expériences différentes, apprendre continuellement de nouvelles choses

Candidate N° 9 : Julie SALZMANN 
21 ans, réside à Villeurbanne, Master 1 en Direction artistique et Design digital 
Ambition : être heureuse, ne rien regretter et profiter de chaque instant que la vie a à lui offrir 

Candidate N° 10 : Clara CHABERT 
24 ans, réside à Limas, opticienne 
Ambition : avoir un impact positif, inspirer et prouver que l’on peut suivre ses rêves 

Candidate N° 11 : Julia GRID-COSTANTINO 
23 ans, réside à Lyon, Cheffe de projet marketing à La Rosée 
Ambition : profiter pleinement de la vie, et saisir toutes les opportunités qui s’ouvrent à elle pour n’avoir aucun regret

Candidate N° 12 : Estelle CONFURON 
29 ans, réside à Lyon, Hôtesse de l’air 
Ambition : vivre une vie qui lui ressemble vraiment, sans se trahir. Continuer à propager de la positivité tout autour d’elle.

Les photos officielles des candidates ont été prises par Mathilde Photographe

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Miss Rhône 2026