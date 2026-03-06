Cette Lyonnaise va ouvrir "le Charlie et la chocolaterie des chiens"

"Prouver que la nourriture pour chiens ça peut être beau, bon, amusant et sain à la fois." Tel est l’objectif d’Ornella del Prado avec Dogstronomy, la première cuisine de Lyon dédiée aux chiens. La Lyonnaise de 30 ans poursuit ainsi le développement de son projet baptisé Barkette qui était au départ une plateforme de livraison de repas pour chiens à domicile et en terrasse.

La boutique Dogstronomy se trouvera au 43, rue Franklin dans le 2e arrondissement. "On ouvre une enseigne dédiée à la nourriture fraîche pour les chiens", explique Ornella del Prado qui parle du "Charlie et la chocolaterie des chiens" avec au bout des rations ménagères sur mesure pour chaque chien, des pâtisseries ou encore des gâteaux de fêtes personnalisables. "Nos clients étaient très demandeurs de pouvoir venir sur place. Avec Dogstronomy, le but est de pouvoir accueillir tout le monde pour prendre le temps de choisir et de conseiller les propriétaires sur l’alimentation de leur chien. On veut rendre ça beau, bon, séduisant et surtout s’éloigner de cette nourriture ennuyante pour les chiens. Que ça devienne un plaisir de mieux nourrir nos toutous avec une alimentation beaucoup plus adaptée et qui respecte les saisons et les produits locaux", explique l’entrepreneuse qui promet "de nouvelles saveurs, de nouvelles odeurs et de nouvelles textures" pour les chiens.

Il sera toujours possible de se faire livrer mais Dogstronomy se veut un lieu ouvert, à l’exemple d’un traiteur pour les humains. "Il y aura une instantanéité entre la commande et la cuisine", promet Ornella del Prado. Si aucune date d’ouverture précise n’est pour l’instant annoncée, Dogstronomy ouvrira bien dans le courant du mois de mars.

A noter que pour fêter cette ouverture, un grand buffet pour chiens sera organisé le samedi 4 avril à The People dans le 1er arrondissement de Lyon. Au programme : deux services avec un menu adapté selon le profil du chien "sur le modèle des Grands Buffets de Narbonne ou de Lyon" et la possibilité de découvrir de nombreuses recettes proposées par Dogstronomy.

A.D.