"Il espère faire éclore la plus belle des histoires d’amour" : un agriculteur du Rhône dans la nouvelle saison de "L’amour est dans le pré"

"L’amour est dans le pré" est déjà de retour sur M6. Le coup d’envoi de la saison 21 de la célèbre émission sera donné le lundi 19 janvier avec la diffusion de la première partie des portraits des agriculteurs qui souhaitent trouver l’amour. On retrouvera à la présentation Karine Le Marchand.

"Après plus de deux décennies à semer des graines d’amour dans les terroirs français, "L’amour est dans le pré" revient pour une 21e saison plus touchante que jamais", a annoncé en ce début de semaine M6. La chaîne a également dévoilé les profils des 14 agriculteurs au casting de cette nouvelle saison.

L’un d’entre eux devrait attirer l’œil des téléspectateurs. Il s’agit d’Anthony âgé de 29 ans et maraîcher bio dans le Rhône. "Avec ses deux salariés et ses quatre saisonniers, son exploitation tourne comme une horloge", peut-on lire. Le presque trentenaire est "fils et petit-fils d’agriculteurs laitiers" mais "a préféré la salade aux pis de vache : il voulait fixer ses prix et son destin".

Le maraîcher est célibataire depuis deux ans mais également papa d’un petit garçon prénommé Téo et âgé de 4 ans. "Il a transformé une rupture difficile en belle leçon de vie. Aujourd’hui, il assume, il parle, il avance et surtout, il a repris goût à l’amour", est-il également indiqué. Anthony est également amateur de rugby, de pétanque et de cuisine maison. Il "rêve d’une femme souriante, fidèle, dynamique et qui aime autant le grand air que les discussions profondes."

A noter également cette saison une première dans l’émission puisque deux frères de Normandie tenteront de trouver l’amour en même temps.