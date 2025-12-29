Quels seront les prénoms stars de l’année 2026 ?

Quels seront les prénoms les plus donnés aux bébés en France en 2026 ? La dernière édition de l’Officiel des prénoms a délivré les tendances pour l’année à venir. Le classement a notamment été établi grâce aux derniers chiffres de l’Insee publiés l’été dernier.

Les prénoms universels seront une nouvelle fois tendances en 2026. Chez les filles, Louise, Jade et Alma occuperont les trois premières places tandis qu’Ambre, Alba, Emma, Romy, Rose, Adèle et Alice complèteront le top 10. On retrouve également un peu plus loin dans le classement Inaya, Lou, Anna, Mia, Eva, Iris, Giulia ou encore Agathe.

Du côté des petits garçons, Gabriel restera le prénom le plus donné tandis que Raphaël et Noah complèteront le podium. Louis, Léo, Adam, Arthur, Jules, Léon, Eden, Liam, Sacha, Noé ou encore Lucas figurent également dans le top 20.

Dans le Rhône, les prénoms les plus donnés aux bébés en 2024 ont Louise, Nour et Alba pour les petites filles et Gabriel, Raphaël et Louis pour les petits garçons.