Coup d’envoi des soldes d’hiver à Lyon et dans le Rhône : on va acheter quoi ?

Il y aura certainement de bonnes affaires à réaliser. Si le mois de janvier est synonyme de résolutions, il sera également synonyme des soldes d’hiver. Le coup d’envoi sera donné ce mercredi à Lyon et dans le Rhône comme dans une grande partie de la France.

Ce sont quatre semaines de bonnes affaires qui seront au programme avec des réductions plus ou moins importantes selon les magasins. Reste à savoir si les Lyonnaises et les Lyonnais seront au rendez-vous puisque selon un sondage les soldes d'été 2025 n'avaient attiré que 4 Français sur 10. Il est également déjà possible de profiter d’offres intéressantes depuis quelques jours dans le cadre des ventes privées qui interviennent traditionnellement avant les soldes.

Si vous n’avez pas le temps d’aller faire les boutiques dès ce mercredi, sachez que le centre commercial de la Part-Dieu et le pôle de commerces et de loisirs de Confluence de Lyon seront ouverts ce dimanche 11 janvier.