Un tout nouveau concept pour le magasin de cette enseigne au centre commercial de la Part-Dieu à Lyon

Du nouveau au centre commercial de la Part-Dieu à Lyon. L’enseigne Maisons du Monde s’apprête à rouvrir ses portes avec au bout un tout nouveau concept. La boutique accueillera à nouveau ses clients à partir du 7 mars avec un fonctionnement dédié aux centres commerciaux.

"Conformément aux nouvelles habitudes de consommation dans les centres commerciaux, le magasin comprend des zones attrayantes conçues pour le "coup de foudre", des coins dédiés aux idées cadeaux et des caisses automatiques pour offrir une expérience d’achat fluide et moderne", explique notamment l’enseigne. Il sera également possible de se renseigner sur place avec la présence d’experts en design d’intérieur ou d’utiliser le service de conception 3D en ligne.

A noter que ce nouveau concept a déjà été mis en place au sein de boutiques de la marque de décoration à Nice, Montpellier, Milan ou encore à La Défense.