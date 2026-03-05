Précarité menstruelle : une grande collecte organisée dans la Métropole de Lyon

La Métropole de Lyon est à l’origine de cette collecte de protections féminines qui se déroulera sur plusieurs semaines. Objectif ? Lutter contre la précarité menstruelle. "On estime qu’une étudiante sur trois n’a pas accès à des protections pendant la période de règles", assure la collectivité qui a décidé une nouvelle fois de s’unir avec l’association Règles élémentaires pour cette collecte. Cette dernière se déroulera à compter de ce 8 mars et jusqu’au 28 mai.

Des boîtes de collecte seront à retrouver dans plusieurs lieux, à l’exemple des Maisons de la Métropole de Lyon, de l’Hôtel de la Métropole de Lyon mais également dans certains mairies et bibliothèques. Sont acceptés : des tampons, des serviettes hygiéniques, des protège-slips, des serviettes lavables, des coupes menstruelles neuves, des culottes menstruelles neuves, du gel antibactérien et des lingettes. Les produits seront ensuite distribués aux femmes en situation de précarité et aux étudiantes concernées.