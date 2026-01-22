Coup dur pour Bouchara. L’enseigne de décoration a demandé ce mercredi son placement en redressement judiciaire au tribunal des activités économiques de Paris. La direction de Bouchara a justifié cette décision par "un environnement de marché durablement contraint" mais également "une baisse des dépenses des ménages". L’intensification de la concurrence, notamment des "acteurs à bas prix et du e-commerce" a également été avancée par l’enseigne qui emploie 541 salariés en CDI dans ses 52 magasins de France métropolitaine.

Reste à savoir si le tribunal acceptera ce placement en redressement judiciaire qui conduirait à l’ouverture d’une période d’observation de six mois au cours de laquelle des offres de reprise pourraient être formulées de la part d’éventuels investisseurs.

A noter que tous les magasins de l’enseigne resteront ouverts durant cette période. Ce sera le cas de celui de Lyon situé rue Grenette dans le 2e arrondissement. Une fermeture serait un nouveau coup dur pour le centre-ville de la capitale des Gaules déjà touché ces derniers mois par de nombreuses fermetures.