People

Qui sera élue Miss Grand Lyon 2026 ? (PHOTOS)

Qui sera élue Miss Grand Lyon 2026 ? (PHOTOS)
Qui sera élue Miss Grand Lyon 2026 ? (PHOTOS) - DR/Axelle Zeller

L’élection se déroule ce samedi du côté de Bron.

"Les Miss font leur cirque !" Autant dire que le spectacle sera au rendez-vous lors de l’élection de Miss Grand Lyon 2026. Le rendez-vous est donné ce samedi 7 mars à partir de 20h du côté de l’Espace Albert Camus de Bron.

Cette année, 13 candidates sont en lice pour succéder à Sabrina Nikaj, Miss Grand Lyon 2025, lors d’un show placé sous le thème du cirque avec toujours à la direction artistique et à la réalisation des tenues le couturier lyonnais Morgan Kirch. De son côté, le jury sera présidé par le maire de Bron, Jérémie Bréaud. 

Découvrez les candidates à l’élection de Miss Grand Lyon 2026 :

Candidate n°1 : Emma Auclair
Négociatrice en immobilier

Candidate n°2 : Estelle Confuron
Hôtesse de l’air

Candidate n°3 : Agathe Da Costa
Ingénieure en informatique

Candidate n°4 : Julia Grid-Costantino
Chef de projet marketing

Candidate n°5 : Oriane Villard
Master 2 Ecole Ingénieur Matériaux bio sourcés

Candidate n°6 : Camille Guibeaud
Gestionnaire assurance emprunteur

Candidate n°7 : Lise-Marie Mercier
L2 STAPS Option Management et évènement sportif

Candidate n°8 : Marion Pinard
Ingénieure Agro-Alimentaire

Candidate n°9 : Hinndi Poirot
Consultante en recrutement

Candidate n°10 : Mélissa Quitio
Opticienne

Candidate n°11 : Julie Salzmann
Master 1 Direction artistique et design game

Candidate n°12 : Jade Simon
Attachée de recherche clinique

Candidate n°13 : Carla Terraillon
Etudes de psychologie

Les photos officielles des candidates ont été prises par la photographe Axelle Zeller

Tags :

Miss Grand Lyon 2026

Miss

élection