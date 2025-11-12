Cette marque de beauté ouvre un corner aux Galeries Lafayette Lyon Bron

Du nouveau du côté des Galeries Lafayette Lyon Bron. Une marque de beauté s’installe dans un corner. Il s’agit de Kiko Milano qui propose notamment une gamme de maquillage ainsi que des soins du visage et du corps.

"Soucieux de proposer à ses clients des marques de qualité accessibles à un large public, le grand magasin lyonnais rassemble les plus grandes maisons de mode et de beauté. L’arrivée de Kiko Milano sous son toit s’inscrit dans cette volonté avec son offre de maquillage innovante et tendance", indiquent les Galeries Lafayette Lyon Bron.

Les dernières collections de la marque sont désormais à découvrir. A noter également des conseils personnalisés proposés aux clients venant sur le corner. Une façon de préparer les fêtes de fin d’année comme il se doit.