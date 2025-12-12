Ce couple star de "L’amour est dans le pré" organise une nouvelle édition de son marché de Noël près de Lyon

Un marché de Noël pas comme les autres se déroulera ce week-end du côté de Jons dans le Rhône à une trentaine de minutes de Lyon. Il est en effet organisé par d’anciens candidats de L’Amour est dans le pré.

C’est plus exactement chez Lucile et Jérôme, couple emblématique de la saison 15 de l’émission de M6 suivi par plus de 325 000 personnes sur Instagram, que l’évènement se déroulera ce samedi 13 et ce dimanche 14 décembre de 9h à 17h.

"Nous vous accueillons au cœur de notre ferme familiale pour célébrer ensemble la magie de Noël, mettre en lumière les richesses de l’agriculture française et partager un moment de convivialité unique. Cette année encore, notre Marché de Noël réunit des producteurs passionnés venus vous faire découvrir leurs plus beaux produits fermiers ainsi que des invités surprises qui vous combleront de gourmandise et de curiosité", peut-on lire sur le site internet du couple qui vient d’ailleurs d’accueillir son troisième enfant.

L’objectif de ce grand marché de Noël est une nouvelle fois de défendre les valeurs du terroir avec à découvrir sur place des exposants proposant des bocaux de légumes, des terrines, du fromage ou encore du vin. Toutes les informations sont à retrouver ici