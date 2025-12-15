La date des soldes d’hiver dévoilée à Lyon et dans le Rhône

Le mois de janvier est synonyme de résolutions mais également des soldes d’hiver. La date de cette période de bonnes affaires vient d’être dévoilée.

Le rendez-vous sera donné du mercredi 7 janvier au mardi 3 février à Lyon et dans le Rhône comme dans une partie de la France. Cela représente quatre semaines de bonnes affaires juste après la période des fêtes de fin d’année.

Les soldes d’hiver ne se dérouleront malgré tout pas aux mêmes dates dans plusieurs départements du Grand Est (Meuse, Vosges, Moselle et Meurthe-et-Moselle). Ces derniers auront lieu du 2 au 29 janvier.