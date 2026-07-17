Découvrez les prénoms les plus donnés aux bébés dans le Rhône en 2025

En manque d’idées pour la naissance à venir d’une petite fille ou d’un petit garçon ? L’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) a publié ce jeudi son classement des prénoms les plus donnés en France en 2025. Les données s’appuient notamment sur les fichiers de l’état civil.

Au niveau national, Louise l’emporte chez les filles devant Jade et Ambre. Aucun changement par rapport au classement de l’année 2024. On recense également dans le top 10 Alma, Alba, Rose, Emma, Romy, Adèle et Alice.

Du côté des petits garçons, le tableau est dominé à nouveau par le prénom Gabriel. Par contre, le podium change puisque Noah arrive en seconde position et Léo prend la troisième place. On retrouve aussi parmi les prénoms masculins les plus donnés Raphaël, Louis, Jules, Arthur, Léon, Adam et Maël.

Dans le Rhône, quelques changements sont également à noter par rapport à 2024. Chez les petites filles, Jade l’emporte dans le département tandis que Gabriel conserve la tête pour les garçons.

Les prénoms de filles les plus donnés dans le Rhône en 2025 :

Jade

Rose

Alma

Louise

Olivia

Ambre

Anna

Nour

Agathe

Emma

Les prénoms de garçons les plus donnés dans le Rhône en 2025 :

Gabriel

Adam

Léo

Léon

Noah

Louis

Raphaël

Arthur

Isaac

Jules