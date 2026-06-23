Coup d’envoi des soldes d’été : ce qu’il faut savoir à Lyon et dans le Rhône

Les bonnes affaires seront-elles au rendez-vous ? Les soldes d’été démarrent ce mercredi 24 juin à Lyon et dans le Rhône, et comme dans une bonne partie de la France. Ce sont quatre semaines de promotions qui sont au programme. Soit jusqu’au mardi 21 juillet.

Reste à savoir si les clientes et les clients se déplaceront ce mercredi alors que la quasi-totalité du pays fait face à une vague de chaleur historique. Ce mercredi, le thermomètre devrait en effet une nouvelle fois atteindre les 38°C sur l’agglomération lyonnaise. Un mercure élevé suffisant pour freiner les déplacements ou au contraire encourageant pour profiter de la climatisation des boutiques ? Réponse dans quelques semaines lors du bilan des commerçants.

A noter également l’ouverture exceptionnelle des centres commerciaux et des magasins ce dimanche pour ce premier week-end des soldes d’été. Ce sera le cas du centre Westfield La Part-Dieu ou encore du pôle de loisirs et de commerces de Confluence.