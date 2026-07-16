Et aussi à Lyon

Plus de 10 000 vêtements et accessoires vintage mis en vente lors d’une méga friperie à Lyon

Plus de 10 000 vêtements et accessoires vintage mis en vente lors d’une méga friperie à Lyon
Plus de 10 000 vêtements et accessoires vintage mis en vente lors d’une méga friperie à Lyon - DR

Le Piou Piou Market est de retour.

Cette friperie XXL considérée comme "le plus gros marché itinérant en France" va s’installer au sein de la capitale des Gaules le temps de trois jours. 

Le rendez-vous est donné du côté du 15 rue Pareille, dans le 1er arrondissement, à compter de ce vendredi 17 juillet et jusqu’au dimanche 19 juillet de 11h à 19h.

Au programme de l’événement : une méga friperie avec au bout plus de 10 000 vêtements et accessoires vintage à saisir à des prix allant de 2 à 10 euros. De quoi faire de bonnes affaires durant ce Piou Piou Market qui a l’habitude d’installer sa friperie éphémère dans les grandes villes de France.

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