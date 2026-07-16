Plus de 10 000 vêtements et accessoires vintage mis en vente lors d’une méga friperie à Lyon

Cette friperie XXL considérée comme "le plus gros marché itinérant en France" va s’installer au sein de la capitale des Gaules le temps de trois jours.

Le rendez-vous est donné du côté du 15 rue Pareille, dans le 1er arrondissement, à compter de ce vendredi 17 juillet et jusqu’au dimanche 19 juillet de 11h à 19h.

Au programme de l’événement : une méga friperie avec au bout plus de 10 000 vêtements et accessoires vintage à saisir à des prix allant de 2 à 10 euros. De quoi faire de bonnes affaires durant ce Piou Piou Market qui a l’habitude d’installer sa friperie éphémère dans les grandes villes de France.