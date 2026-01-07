Valentin, Youssra et Kaïs : ils sont les premiers bébés de l’année 2026 à Lyon

"3 maternités, 3 premiers bébés de l’année 2026." Un peu moins d’une semaine après le passage à la nouvelle année, les Hospices Civils de Lyon (HCL) ont publié sur leurs réseaux sociaux les photos des premiers bébés de 2026.

Tous sont nés le 1 er janvier : Valentin a vu le jour à 5h56 à l’hôpital Femme Mère Enfant, Youssra à 7h39 à l’hôpital Lyon Sud et Kaïs à 7h56 à l’hôpital de la Croix-Rousse.

"Beaucoup de bonheur aux parents et à leurs nouveaux-nés. Bravo et merci à la formidable Team HCL qui assurait la continuité des soins pendant les fêtes. Nos équipes réalisent plus de 10 000 accouchements par an aux HCL", ont commenté les Hospices Civils de Lyon.