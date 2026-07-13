La championne olympique lyonnaise Manon Apithy-Brunet va participer à Fort Boyard

Elle avait fait vibrer la France lors des Jeux Olympiques de Paris en décrochant l’or. Manon Apithy-Brunet a relevé un nouveau défi. L’escrimeuse lyonnaise a en effet participé à Fort Boyard.

L’émission sera diffusée ce samedi 18 juillet sur France 2 à 20h50 avec une équipe également composée du chanteur Jérémy Frérot, de la chanteuse Shy’m, du journaliste Paul Larrouturou ou encore du rugbyman Nans Ducuing. Tous joueront pour l’association Surfrider Foundation Europe qui entend protéger et mettre en valeur les océans.

Les aventuriers d’un soir participeront notamment aux épreuves mythiques de Fort Boyard mais également à de nouvelles comme le Cabinet de curiosités, l’Escalier glissant ou encore la Tête Voyageuse avec au bout la possibilité de remporter jusqu’à 50 000 euros. A noter que le célèbre jeu est désormais présenté par Cyril Féraud qui a pris le relais d’Olivier Minne.