Alors que le secteur des librairies est actuellement en grande souffrance avec notamment la récente annonce de la fermeture de quatre librairies Decitre en Auvergne-Rhône-Alpes, une illustratrice lyonnaise a décidé de sonner la mobilisation générale.

Dans une vidéo publiée ce mercredi sur ses réseaux sociaux, Céline Dessine N’importe quoi annonce lancer un événement inédit en France baptisé "La bamboche des librairies". L’initiative est inspirée d’un mouvement au Québec où les habitants sont invités à se rendre dans les librairies tous les 12 août. "Au Québec, c’est vraiment un événement hyper important. C’est un mouvement collectif. Pourquoi on n’a pas ça en France ?", s’interroge d’abord l’illustratrice lyonnaise ayant vécu au Québec.

"La situation en ce moment est un peu critique dans les librairies. Ils ont vraiment besoin de notre soutien. S’il y a un élan qui est là, qu’on en parle et qu’on partage autour de nous, ça peut vraiment faire une différence", poursuit-elle. Céline Dessine N’importe quoi a choisi la date du samedi 11 juillet pour encourager un maximum de personnes à se rendre ce jour-là dans les librairies afin d’en faire "un grand mouvement collectif pour célébrer les librairies".

"Je compte sur vous", conclut l’illustratrice lyonnaise qui assure également qu’une "librairie vivante est une ville qui lit".