Cette photographe lyonnaise récompensée lors d’un concours international

C’est une habituée des concours nationaux et internationaux. La photographe lyonnaise Isabelle Jaravel a récemment reçu une nouvelle récompense mettant à l’honneur son travail. Et pas n’importe laquelle puisque la fondatrice du Studio Egérie Photographies à Lyon a décroché la première place lors des WPE International Photography Awards 2026 dans la catégorie Portrait Créatif.

"Parmi toutes les distinctions reçues au cours de mon parcours, celle-ci est probablement celle qui me touche le plus, car elle récompense le domaine artistique qui m’anime le plus : le portrait créatif féminin", confie Isabelle Jaravel. "Cette démarche s’inscrit dans la continuité de mon exposition Les Couronnes invisibles, présentée en galerie d’art en septembre 2025. J’y photographie les femmes comme des reines, avec l’envie de révéler leur beauté, leur charisme, leur force et leur singularité, sans mise en scène excessive", poursuit la portraitiste sélectionnée à plusieurs reprises pour représenter la France lors de la prestigieuse Coupe du monde de la photographie.

Il ne s’agit pas de la seule distinction d’Isabelle Jaravel lors de l’édition 2026 des WPE International Photography Awards. La Lyonnaise figure à la 13e place du Top 100 des meilleurs photographes de ce prestigieux concours international réunissant près de 14 000 membres de la profession. Au total, huit de ses photographies ont été récompensées avec une médaille d’or, cinq d’argent et deux de bronze.

"Après plus de quinze ans de carrière, je ne pensais pas qu’une récompense pourrait encore autant me bouleverser. Pourtant, lorsque j’ai découvert que cette image était classée première, j’ai ressenti une immense émotion. Parce qu’au-delà du concours, c’est l’univers artistique auquel je crois depuis des années qui était récompensé", revient Isabelle Jaravel sur son award d’or.