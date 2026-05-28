La chanteuse lyonnaise Styleto annonce une collaboration avec Mika

La vidéo publiée ce mercredi sur Instagram ne dure que quelques secondes mais a réjoui plus d’un fan. Elle montre le chanteur Mika et la lyonnaise Styleto se percuter dans la rue avec au bout l’annonce d’une collaboration inédite.

Les deux artistes vont en effet sortir un titre en commun intitulé Cœur Stone. Ce dernier sera à découvrir dès ce vendredi 29 mai. De quoi enthousiasmer les fans des deux chanteurs qui n’ont pas manqué de partager leur impatience.

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Styleto. Après avoir participé à l’édition 2026 des Enfoirés et annoncé son rôle de co-animatrice dans la prochaine saison de The Voice Kids aux côtés de Nikos Aliagas, la chanteuse lyonnaise révélée par ses vidéos Youtube poursuit ainsi sa carrière avec de jolis projets.