La chanteuse lyonnaise Styleto devient co-animatrice de "The Voice Kids"

Une nouvelle ligne au CV de Styleto. La chanteuse lyonnaise va remplacer Karine Ferri à la co-animation de l’émission The Voice Kids sur TF1 aux côtés de Nikos Aliagas. "Elle sera dans les coulisses, au plus près des jeunes talents pour les accompagner tout au long de l’émission. Avec sa bienveillance, son humour et sa sensibilité artistique, elle recueillera leurs émotions à chaud, leurs émotions à chaud, leurs doutes, leurs joies… Styleto, nouvelle confidente privilégiée des talents", indique la chaîne sur ses réseaux sociaux.

Une vidéo plutôt humoristique a d’ailleurs été publiée dans le cadre de cette annonce ne manquant pas de faire réagir les plus de 792 000 abonnés de la chanteuse lyonnaise sur Instagram.

De son vrai prénom Laure, Styleto a d’abord débuté sur Youtube avant de se tourner vers la chanson en 2022 après une reprise de Gaffe aux autres de Ben Mazué vue ayant enregistré plus de 3 millions de vues. La jeune artiste, proche de la chanteuse Louane, a d’ailleurs été nommée dans la catégorie "Révélation féminine" lors de l’édition 2025 des Victoires de la Musique. Son titre Faut que tu m’aimes a notamment propulsé sur le devant de la scène la chanteuse née à Lyon qui a également rejoint cette année la troupe des Enfoirés.

Encore un peu de patience avant de découvrir Styleto en tant que co-animatrice de The Voice Kids. La date de diffusion de cette nouvelle saison de l'émission de TF1 n'est pas encore connue.