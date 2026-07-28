"Je n’ai jamais voulu dire aux femmes ce qu’elles devraient faire" : Sylvie Tellier critiquée après ses propos sur le cancer 

Après être sortie du silence dans le conflit l’opposant à l’ancienne Miss France Élodie Gossuin, Sylvie Tellier fait à nouveau parler d’elle en ce début d’été. L’ex-Miss Lyon et Miss France a d’ailleurs une nouvelle fois tenu à s’exprimer sur ses réseaux sociaux.

Tout remonte au passage de Sylvie Tellier le 20 juillet dernier dans le podcast Boum Boum dans lequel elle était invitée à parler de son engagement auprès des femmes atteintes d’un cancer, étant la fondatrice de l’association Les Bonnes Fées. Un montage de ses différentes déclarations avait notamment été diffusé puis retiré depuis où on entendait l’ex-Miss France parler de la maladie. "Je pense que les anxieux se développent des maladies, j’en suis convaincue : l’anxiété, c’est la première maladie. Je le vois quand je côtoie les femmes des Bonnes Fées, les femmes positives vont s’en sortir deux fois plus facilement qu’une femme qui est angoissée", avait-elle déclaré faisant vivement réagir les internautes.

Sylvie Tellier avait alors tenté une première fois de s’expliquer dans une story Instagram. "J’ai dit qu’être positif peut être bénéfique quand on est atteint par la maladie, mais je n’ai jamais dit que si vous n’êtes pas positif, vous n’allez pas guérir. Alors mille excuses si je me suis mal exprimée", avait-elle écrit avant de publier ce dimanche une nouvelle déclaration écrite après les propos en question. "La production a reconnu qu’une erreur avait été commise dans la réalisation d’un format court qui rapprochait plusieurs réponses données à des moments différents de l’entretien", commence par expliquer l’ancienne patronne des Miss. "Je comprends que certains des propos qui ont circulé aient pu blesser. Je le regrette sincèrement, car ce n’était absolument pas mon intention. (…) Je n’ai jamais voulu dire aux femmes ce qu’elles devraient faire", ajoute-t-elle.

"Si j’ai insisté sur l’importance de rester positif, ce n’était pas pour nier la gravité de la maladie. C’était pour rappeler qu’en complément des traitements, l’espoir, l’accompagnement et le soutien psychologique peuvent être précieux", précise Sylvie Tellier qui met en avant une situation ayant donné lieu "à des insultes, des attaques personnelles et parfois à une violence dans les échanges qui m’a profondément touchée."