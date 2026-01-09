La chanteuse lyonnaise Styleto intègre la troupe des Enfoirés

De nouvelles chanteuses intègrent cette année la troupe des Enfoirés qui se produira en cette année 2026 sur la scène de l’Accor Arena de Paris du 13 au 19 janvier. On savait déjà que Marine et Helena, révélées par l’émission Star Academy, seraient au rendez-vous. Une autre petite nouvelle rejoint la troupe des Enfoirés. Il s’agit de la chanteuse lyonnaise Styleto.

Une fierté pour l’artiste nommée dans la catégorie "Révélation féminine" de l’année lors des dernières Victoires de la musique grâce à son titre Faut que tu m’aimes issu de son premier album intitulé Carrousel. De son vrai prénom Laure, Styleto a d’abord débuté sur Youtube avant de se tourner vers la chanson en 2022.