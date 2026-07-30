La Lyonnaise Manon Apithy-Brunet décroche le bronze aux Mondiaux avec l’équipe de France

Une récompense qui fait plaisir pour l’équipe de France de sabre féminin ce mercredi aux Mondiaux de Hong-Kong. Les Françaises, dont la Lyonnaise Manon Apithy-Brunet, ont remporté la médaille de bronze après avoir battu en petite finale les États-Unis sur le score de 45 à 40. Un soulagement pour les Bleues, tenantes du titre, éliminées en demi-finale par la Hongrie (45-40).

C’est donc finalement le tournoi en équipe qui aura souri à Manon Apithy-Brunet. La Lyonnaise avait en effet été éliminée lors des huitièmes de finale lors de l’épreuve individuelle. Il s’agit en tout cas de la cinquième médaille mondiale pour la championne olympique, maman d’un petit Orisha né le 28 juin 2025.