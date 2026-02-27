"C’était si intense et beau" : une première réussie pour la chanteuse lyonnaise Styleto avec la troupe des Enfoirés

"La Ballade des Enfoirés." Tel est le nom de l’édition 2026 du spectacle des Enfoirés diffusé ce vendredi soir en prime-time sur TF1. Enregistré en janvier dernier à l’occasion de plusieurs concerts donnés à Paris Bercy, le show promet de jolies surprises aux téléspectateurs avec de nouvelles têtes parmi les personnalités ayant accepté de s’engager pour la bonne cause.

On retrouvera notamment la chanteuse lyonnaise Styleto, youtubeuse révélée par le titre Faut que tu m’aimes. De son vrai prénom Laure, la jeune artiste n’a pas manqué de partager ce jeudi sur ses réseaux sociaux son "album photo souvenir" avec des clichés où elle apparaît aux côtés de Helena (Star Academy), Lorie Pester, Mentissa, Julien Clerc, Christophe Mae ou encore Jain.

"Ma première fois ici, tellement fière de pouvoir m’investir et chanter pour Les Restos du Cœur", commente Styleto arborant un tee-shirt violet de la troupe. "Merci pour cette première année, c’était si intense et beau d’être ensemble", ajoute la chanteuse lyonnaise qui avoue également avoir eu "des larmes".

Le spectacle La Ballade des Enfoirés est à découvrir ce vendredi soir à partir de 21h10 sur TF1.