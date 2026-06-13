Julia Grid-Costantino décroche la couronne de Miss Rhône 2026

Qui arrêtera Julia Grid-Costantino ? Après avoir décroché en mars dernier l'écharpe de Miss Grand Lyon 2026, la jeune femme de 23 ans a été élue ce vendredi soir Miss Rhône 2026 succédant ainsi à Charlotte Miralles.

La jeune lyonnaise, cheffe de projet dans les cosmétiques à la Rosée, participera donc à l'élection de Miss Rhône-Alpes 2026 au mois de septembre avec peut-être au bout un nouveau titre, et surtout la possibilité de représenter la région à la prochaine élection de Miss France.

Le Rhône sera également représenté à l'élection de Miss Rhône-Alpes 2026 par Flavie Sonnery, Miss Beaujolais 2025, étudiante en deuxième année de licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'Université Lyon 1. Elle a en effet décroché ce vendredi soir l'écharpe de 1ère dauphine.

Ce sont en tout 12 jeunes femmes de 19 à 29 ans qui participaient cette année à l'élection de Miss Rhône 2026. Le show placé sous le signe du voyage et de l'élégance intemporelle se déroulait sur la scène de L'InterValle à Vaugneray.

Les résultats de Miss Rhône 2026 :

Miss Rhône 2026 : Julia Grid-Costantino

1ère dauphine : Flavie Sonnery

2ème dauphine : Estelle Confuron

3ème dauphine : Marlène Carry

4ème dauphine : Oriane Villard