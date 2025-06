Charlotte Miralles-Dussert, Miss Rhône 2025 : "Une couronne ne se porte pas uniquement sur la tête mais également dans le cœur"

Pourquoi avoir retenté votre chance pour devenir Miss Rhône ?

Quand j’ai fait ma première élection de Miss Rhône en 2023 où j’ai fini 2ème dauphine et que je me suis qualifiée à Miss Rhône-Alpes, j’ai eu une question sur les deuxièmes chances. J’ai répondu que c’était une manière de visualiser différemment et d’évoluer dans ce sens-là. Je me suis donc dit deuxième chance deux ans après pourquoi pas ! C’est aussi un rêve qui est toujours resté dans un coin de ma tête. J’avais un peu ce sentiment d’inachevé. J’ai eu raison d’y croire !

Vous vous sentez plus mature aujourd’hui ?

Complètement ! J’ai déjà vécu l’aventure une première fois. C’est un tourbillon d’émotions qu’on appréhende d’une certaine manière mais qu’on ne connait pas pleinement quand on n’a pas vécu cette aventure. J’ai vraiment appréhendé les choses samedi soir de manière très légère. J’étais très détendue sur scène. Il y a forcément un peu d’appréhension mais j’étais dans une harmonie parfaite avec mon mental, mon corps et mon esprit.

Quel sera votre mot d’ordre ?

L’empathie, la bienveillance et surtout la sororité parce que ce sont des valeurs fondamentales en tant que Miss. Comme je l’ai dit samedi soir, une couronne ça ne se porte pas uniquement sur la tête mais également dans le cœur. On nous donne une baguette magique pendant un an. A nous de laisser une empreinte dans le cœur des Rhodaniens et dans le cœur de toutes les personnes que l’on va rencontrer. Faire en sorte que l’image dont les personnes vont se souvenir de nous est la meilleure, et pas uniquement un physique même si ça reste un concours de miss. Je pense que c’est surtout un concours de personnalité parce qu’on a fait ressentir quelque chose de positif aux gens.

Il y a bien sûr l’élection Miss Rhône-Alpes en ligne de mire le 23 septembre prochain avec au bout peut-être une place pour Miss France. Ce serait un rêve ?

Je peux dire le dicton "Jamais deux sans trois". J’ai eu la couronne de Miss Grand Lyon et la couronne de Miss Rhône aujourd’hui. Pourquoi pas celle de Miss Rhône-Alpes… Forcément quand on décide de se représenter avec cette notion de la seconde chance qui est vraiment mon mindset et mon mantra pour cette année, j’y crois. Après je veux profiter pleinement de mon titre. C’est incroyable de dire que les efforts ont enfin payé. Je suis vraiment dans une bonne dynamique pour la suite.

Quel message aimerais-tu faire passer en tant que Miss ?

Je suis convaincue que les seules limites existantes ce sont vraiment celles que l’on s’impose. Cette écharpe est la preuve que j’ai eu raison d’y croire, et que finalement avec de la bienveillance, de l’honnêteté et de la persévérance et surtout beaucoup d’empathie on peut accomplir de grandes choses. Moi, ce sont les Miss, mais c’est valable aussi dans un panel d’autres domaines.

Propos recueillis par A.D.