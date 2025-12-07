Pour la première fois de son histoire, l’élection de Miss France se déroulait à Amiens en Picardie. Ce samedi soir, elles étaient 30 jeunes femmes à espérer décrocher la couronne de Miss France 2026 et ainsi succéder à Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025.

Parmi elles, on retrouvait Noémie Baiamonte, Miss Rhône-Alpes 2025. La jeune femme de 21 ans, qui souhaite devenir plasticienne, maquilleuse spécialiste des effets spéciaux, n’a pas été appelée dans le top 12 de l’élection. Ce palmarès avait été établi il y a quelques jours à l’occasion d’un grand oral de présentation. Déception une nouvelle fois pour la région Rhône-Alpes qui attend désespérément une écharpe de Miss France depuis l’élection de Sylvie Tellier, Miss France 2022.

A l’issue d’un show placé sous le thème du voyage, le nom de la nouvelle Miss France 2026 a finalement été dévoilée tard dans la nuit. Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti, a décroché la précieuse couronne face Juliette Collet, Miss Nouvelle-Calédonie. "Je suis très honorée d'avoir été choisie pour représenter les Français, c'est un honneur pour moi", a déclaré Miss France 2026 lors de sa première conférence de presse.