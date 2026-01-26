Marlène Carry décroche la couronne de Miss Beaujolais 2026

Elles étaient 9 candidates pour une seule couronne. La Salle Joseph-Triomphe de Tarare accueillait ce dimanche après-midi l’élection de Miss Beaujolais 2026.

A l’issue d’un show placé sous le thème du cinéma avec des créations signées Ludivine Guillot, Marlène Carry a succédé à Flavie Sonnery, Miss Beaujolais 2025. La nouvelle reine de beauté du Beaujolais est âgée de 23 ans, vient de Tarare et exerce la profession d’architecte d’intérieur.

Le jury était notamment composé cette année de Cindy Fabre, ex-directrice du concours Miss France, et Bruno Peylachon, maire de Tarare. Le podium de Miss Beaujolais 2026 est complété par Loan Demollière, première dauphine, et Lisa Schots, deuxième dauphine. Grâce Favre-Rochex a décroché l’écharpe de troisième dauphine tandis que Clara Chabert a été élue Miss Élégance.

Prochaine étape pour Marlène Carry et ses dauphines : l’élection de Miss Rhône 2026 en juin prochain à Vaugneray.