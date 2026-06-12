Miss Rhône 2026 : 12 candidates pour une seule couronne (PHOTOS)

Elles sont douze jeunes femmes âgées de 19 à 29 à vouloir décrocher la couronne de Miss Rhône 2026 et ainsi succéder à Charlotte Miralles. Qui sera donc la grande gagnante qui aura la chance par la suite avec sa première dauphine de participer à l’élection de Miss Rhône-Alpes 2026 qualificative pour l’élection de Miss France ?

Réponse ce vendredi soir du côté de L’InterValle à Vaugneray à l’occasion d’un show placé sous le signe du voyage et de l’élégance intemporelle. "De l’effervescence dorée des Années Folles avec Gatsby, à la Dolce Vita ensoleillée de la Riviera italienne, en passant par la sensualité solaire de Rio jusqu’aux somptueuses robes de soirée signées par le talentueux créateur Jonas Olousouzian", précise le comité Miss Rhône dont Laurence Putoud et sa fille Mélie sont désormais à la tête. Les chorégraphies seront également signées Marjorie Ascione, directrice artistique de La France a un incroyable talent et de la cérémonie des César 2026.

On retrouvera notamment dans le jury de l’élection de Miss Rhône 2026 : Jean Borges, directeur du magasin Printemps Lyon, Alexcia Couly, Miss Rhône-Alpes 2024 et Daniel Malosse, maire de Vaugneray. Le nom de la nouvelle reine de beauté devrait être connu tard dans la soirée.

En attendant, la rédaction de Lyon Femmes vous propose de découvrir ou redécouvrir les portraits des 12 candidates à l’élection de Miss Rhône 2026 :

Candidate N° 1 : Marlène CARRY

23 ans, réside à Tarare, architecte d’intérieur

Ambition : créer son agence d’architecture d’intérieur, voyager, découvrir de nouvelles cultures, être en contact de l’humain, apprendre de nouvelles choses et transmettre



Candidate N° 2 : Grâce FAVRE-ROCHEX

25 ans, réside à Beaujeu, professeure et artiste de cirque

Ambition : offrir des moments de bonheur à tous, en particulier aux plus démunis ou dans le besoin



Candidate N° 3 : Oriane VILLARD

23 ans, réside à Lyon, études d’ingénieure dans les matériaux biosourcés

Ambition : Trouver son épanouissement personnel et professionnel



Candidate N° 4 : Agathe DA COSTA

25 ans, réside à Villeurbanne, Ingénieure en informatique

Ambition : créer sa propre entreprise



Candidate N° 5 : Lisa SCHOTS

22 ans, réside à Eveux, salariée dans une entreprise apicole

Ambition : veiller à propager le bien autour d’elle, être heureuse et rendre ses proches heureux



Candidate N° 6 : Flavie SONNERY

19 ans, réside à Belleville, 2ème année Science et Technique des Activités Pratiques et Sportives

Ambition : réaliser ses rêves et vivre le maximum d’aventures possibles



Candidate N° 7 : Loan DEMOLLIERE

20 ans, réside à Vindry-Sur-Turdine, 2ème année d’école d’infirmière

Ambition : Travailler en oncologie ou auprès des grands brûlés



Candidate N° 8 : Carla TERRAILLON

24 ans, réside à Lyon, technicienne en support informatique, études de psychologie et mannequin

Ambition : s’enrichir de multiples expériences différentes, apprendre continuellement de nouvelles choses



Candidate N° 9 : Julie SALZMANN

21 ans, réside à Villeurbanne, Master 1 en Direction artistique et Design digital

Ambition : être heureuse, ne rien regretter et profiter de chaque instant que la vie a à lui offrir



Candidate N° 10 : Clara CHABERT

24 ans, réside à Limas, opticienne

Ambition : avoir un impact positif, inspirer et prouver que l’on peut suivre ses rêves



Candidate N° 11 : Julia GRID-COSTANTINO

23 ans, réside à Lyon, Cheffe de projet marketing à La Rosée

Ambition : profiter pleinement de la vie, et saisir toutes les opportunités qui s’ouvrent à elle pour n’avoir aucun regret



Candidate N° 12 : Estelle CONFURON

29 ans, réside à Lyon, Hôtesse de l’air

Ambition : vivre une vie qui lui ressemble vraiment, sans se trahir. Continuer à propager de la positivité tout autour d’elle.

Les photos officielles des candidates ont été prises par Mathilde Photographe