"Le Rhône en force pour décrocher la couronne de Miss Rhône-Alpes"

Réponse le 19 septembre prochain à Villefranche-sur-Saône, date de l’élection de Miss Rhône-Alpes 2026. Parmi les candidates, on retrouve la lyonnaise Julia-Grid-Costantino, élue Miss Rhône 2026 le 12 juin dernier, et la beaujolaise Flavie Sonnery, sa première dauphine. Interview croisée de deux jeunes femmes qui veulent porter haut les couleurs du Rhône.

A quoi va ressembler votre été ?

Julia Grid-Costantino : Un été bien chargé en vue de l’élection de Miss Rhône-Alpes. Beaucoup de préparation sur le plan sportif, nutrition mais aussi de la prise de parole.

Flavie Sonnery : Les vacances bien sûr mais sans oublier de se préparer pour l’élection de Miss Rhône-Alpes.

Comment vous gérez la pression ?

JG-C : Il faut être heureuse de participer à l’élection de Miss Rhône-Alpes. On va bien sûr tout faire pour tenter de décrocher la couronne.

FS : Il faut juste s’amuser et ne pas penser à la pression. Profiter de l’instant présent tout simplement et se dire que c’est une chance de participer à l’élection de Miss Rhône-Alpes.

Votre Miss France modèle ?

JG-C : Amandine Petit. Je trouve que c’est une femme très inspirante qui a accompli de très belles choses en tant que femme et en tant que Miss France. Elle a des engagements qui me tiennent à cœur.

FS : Amandine Petit aussi ! C’est un peu ma Miss France préférée. Elle reste authentique. J’ai l’impression que c’est ma copine quand je la suis sur les réseaux sociaux.

Quelle est la personnalité qui vous inspire au quotidien ?

JG-C : C’est la question que j’ai eu à l’élection de Miss Rhône. Ma réponse était de dire qu’il n’y avait pas qu’une seule personne qui m’inspirait mais plusieurs. Tout au long de notre année de Miss, on a la chance de partir à la rencontre de personnes plus enrichissantes les unes que les autres.

FS : Ma maman ! C’est une femme forte. On a eu beaucoup d’épreuves dans la vie. C’est mon plus bel exemple.

Quelles sont les causes qui vous tiennent à cœur ?

JG-C : Je travaille chez La Rosée qui est un laboratoire pharmaceutique lyonnais ayant de forts engagements environnementaux. Dans mon quotidien je suis amenée à avoir des missions diverses et variées. J’essaie toujours d’avoir une empreinte RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) moindre. C’est aussi important en tant que Miss de mettre la femme en avant. A nous de montrer que l’on peut rester des femmes authentiques et simples.

FS : Le sport santé. Je veux promouvoir le sport pour améliorer la santé pour les femmes atteintes du cancer ou pour l’inclusion des enfants atteints de troubles autistiques qui sont à l’écart lors des activités sportives à l’école. C’est pour ça que je veux devenir enseignante APA (Activité physique adaptée).

Une bonne adresse pour cet été ?

JG-C : Amore Mio, une adresse italienne à Cordeliers (Lyon 2). Je suis d’origine italienne et j’aime particulièrement la cuisine italienne. C’est une très bonne adresse pour manger de bonnes focaccias et de la burrata, tout ce qu’on aime l’été.

FS : Les Terrasses du Beaujolais à Chiroubles. Ils ont un plateau de dessert incroyable.

Un mot pour décrire l’autre ?

JG-C : Flavie est la spontanéité incarnée. Je suis très heureuse de faire cette aventure à ses côtés.

FS : On ne se connaissait pas du tout avant l’élection. Julia est pétillante !