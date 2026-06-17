Flavie Sonnery, 1ère dauphine de Miss Rhône 2026 : "Ma maman est mon plus bel exemple"

"Flavie est la spontanéité incarnée." Tels sont les mots de Julia Grid-Costantino, Miss Rhône 2026, pour parler de sa 1ère dauphine élue en même tant qu’elle le vendredi 12 juin à Vaugneray.

Flavie Sonnery a en effet une nouvelle fois décroché l’écharpe de 1ère dauphine de Miss Rhône après une première remportée il y a tout juste un an. Cette seconde place lui permet à nouveau de tenter sa chance à l’élection de Miss Rhône-Alpes 2026 le 19 septembre prochain à Villefranche-sur-Saône. Un show à la maison qui pourrait lui valoir une place pour Miss France 2027 ? Réponse dans quelques semaines… "Je reviens cette année en force", nous confie Flavie Sonnery. "Il faut juste s’amuser et ne pas penser à la pression. Profiter de l’instant présent tout simplement", assure celle qui fut Miss Beaujolais 2025.

La jeune femme de 19 ans en 2ème année Science et Technique des Activités Pratiques et Sportives veut justement faire du sport santé une de ses priorités en tant que Miss. "Je veux promouvoir le sport pour améliorer la santé pour les femmes atteintes du cancer du sein ou pour l’inclusion des enfants atteints de troubles autistiques qui sont à l’écart lors des activités physiques", explique Flavie Sonnery qui veut s’inspirer du parcours d’Amandine Petit, Miss France 2021. "J’ai l’impression que c’est ma copine quand je la vois sur les réseaux sociaux."

Miss Beaujolais 2025 a également une autre femme pour la soutenir. "Ma maman ! C’est une femme forte. On a eu beaucoup d’épreuves dans la vie. C’est mon plus bel exemple", assure la jeune femme de 19 ans.

Son adresse préférée dans le Beaujolais ? Les Terrasses du Beaujolais à Chiroubles

"Ils ont un plateau incroyable de desserts."