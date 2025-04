La croisière s’invite à l’élection de Miss Rhône 2025

Comme un air de vacances ce jeudi soir du côté de l’hôtel Lyon Métropole dans le 4e arrondissement. Les 14 candidates à l’élection de Miss Rhône 2025 étaient réunies pour donner le coup d’envoi de l’aventure dont le point d’orgue se déroulera le samedi 14 juin au Théâtre Théo Argence de Saint-Priest.

L’une d’entre elles deviendra Miss Rhône 2025 et succédera à Ombeline Chevalier, Miss Rhône 2024. La jeune femme n’a d’ailleurs pas manqué d’encourager les prétendantes au titre. "Il faut tout donner car il ne faut pas regretter. Donnez-vous à fond et éclatez-vous", a-t-elle déclaré. Alexcia Couly, Miss Rhône-Alpes 2024, était également présente pour soutenir les candidates. "C’est une étape importante. Les places sont chères. Tout est possible si vous vous donnez les moyens. La cohésion de groupe est hyper importante", a tenu à expliquer la reine de beauté régionale qui rendra sa couronne en septembre prochain à Villefranche-sur-Saône.

Et pour cause, la grande gagnante de Miss Rhône 2025 et sa première dauphine décrocheront leur ticket pour la suite de l’aventure, à savoir Miss Rhône-Alpes 2025 le 19 septembre prochain à Villefranche-sur-Saône, et peut-être au bout une place pour Miss France 2025.

En attendant, les 14 concurrentes, âgées de 18 à 28 ans, vont préparer un show placé sous le signe de la croisière. Un thème trouvé par le couturier lyonnais Morgan Kirch, qui sera une nouvelle fois en charge des costumes de l’élection départementale organisée cette année par le comité Miss Grand Lyon présidé par Sophie Lavieville (ce sera au tour du comité Miss Beaujolais en 2026). A noter également un changement dans le règlement du concours. Seules les sept jeunes femmes ayant obtenu le plus de votes pourront être départagées par le jury présidé cette année par Gilles Gascon, le maire de Saint-Priest.

La billetterie pour l’élection de Miss Rhône 2025 est déjà ouverte. Près de 900 personnes sont attendues dans le public.

A.D.