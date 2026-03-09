A l’issue d’un show placé sous le signe du cirque, le nom de Julia Grid-Costantino a été prononcé ce samedi soir sur la scène de l’Espace Albert Camus de Bron. Elles étaient en tout 13 candidates en lice pour la couronne de Miss Grand Lyon 2026 mais c’est bien la jeune Lyonnaise de 23 ans, cheffe de projet dans les cosmétiques à la Rosée, qui est parvenue à s’imposer. "Il y avait beaucoup d’émotions. On ne s’attend jamais vraiment à avoir la couronne. J’étais très fière de me dire qu’avec de la persévérance et du travail il est possible de réaliser ses rêves", confie Julia Grid-Costantino à la rédaction de Lyon Femmes.

Il faut dire que le monde des Miss n’est pas une nouveauté pour la jeune femme déjà élue 1ère dauphine de Miss Grand Lyon 2023, 1ère dauphine de Miss Rhône 2023 et 3ème dauphine de Miss Rhône-Alpes 2023. "J’avais un goût d’inachevé et j’avais envie de retenter l’aventure pour essayer d’aller le plus loin possible cette année. C’est un aboutissement personnel de me dire que finalement dans la vie tout est possible", assure-t-elle dans un sourire. "J’ai envie de mettre en avant la femme qui ose. On est face à des jeunes filles qui manquent parfois de confiance en elles. Je pense que c’est important de mettre en avant la confiance en soi, la charge mentale aussi que l’on peut avoir par exemple avec les réseaux sociaux. Je fais aussi partie de l’association "7 sommets contre la maladie" pour les enfants malades", poursuit la jeune femme sous les yeux de ses dauphines, Oriane Villard et Agathe Da Costa.

Prochaine étape pour Julia Grid-Costantino et ses dauphines : l’élection de Miss Rhône le 12 juin prochain à Vaugneray. "On va toutes donner le meilleur de nous-mêmes pour aller le plus loin possible dans cette aventure", affirme Oriane Villard, 1ère dauphine de Miss Grand Lyon 2026. "Chaque chose en son temps ! J’ai d’abord un peu envie de profiter de mon écharpe mais ensuite me préparer pour ne jamais regretter", déclare de son côté Agathe Da Costa, 2ème dauphine de Miss Grande Lyon 2026.

"Lyon est la ville de tous les possibles pour ma part. On est dans une ville hyper dynamique. On la chance d’avoir une culture et une histoire très riche. C’est un message que l’on a envie de transmettre aux jeunes, de leur dire de profiter de cette ville où tout est possible", ajoute de son côté Julia Grid-Costantino. "J’ai envie qu’on se souvienne de moi comme d’une femme authentique qui a su rester elle-même pendant un an et qui a pu inspirer les jeunes femmes. J’ai envie aussi d’être la bonne copine car je suis spontanée et totalement accessible."

Le mot d’ordre de Miss Grand Lyon 2026 et de ses dauphines ? "Dans la vie il faut essayer et oser. On en est la preuve. Il faut oser sortir de sa zone de confort même quand on a des doutes. L’échec est parfois notre plus grande force pour aller plus loin après."