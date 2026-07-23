Miss Supranational 2026 : une créatrice lyonnaise imagine une robe pour la représentante française Ève Gilles 

Ce n’est donc pas une surprise de découvrir la dernière création réalisée par la créatrice lyonnaise. Ludivine Guillot a d’ailleurs partagé ce mercredi soir la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Elle a imaginé une robe pour l’ancienne Miss France Ève Gilles qui participe au concours de Miss Supranational 2026 où une soixantaine de candidates de pays du monde entier sont présentes. L’événement se déroule actuellement en Pologne. La finale est d’ailleurs prévue le 31 juillet.

Ève Gilles ne manque d’ailleurs pas de dévoiler les coulisses de cette élection internationale, notamment ses nombreux looks. Ce mercredi, les prétendantes à la couronne participaient à une soirée où le blanc était à l’honneur. La Miss France 2024 portait ainsi une robe blanche réalisée dans l’atelier lyonnais de Ludivine Guillot. "Très heureuse d’avoir imaginé cette création spécialement pour cette soirée à l’occasion de la préparation pour Miss Supranational 2026", a commenté la créatrice particulièrement fière de cette collaboration.