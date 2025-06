Charlotte Miralles-Dussert décroche la couronne de Miss Rhône 2025

Sur le thème de la croisière, 14 jeunes femmes entendaient bien obtenir le titre de Miss Rhône 2025 et succéder à Ombeline Chevalier. Âgées de 18 à 29 ans, elles ont assuré le show ce samedi soir sur la scène du théâtre Théo Argence de Saint-Priest jusqu'à l'annonce finale.

Charlotte Miralles-Dussert a finalement décroché la précieuse couronne. Une de plus pour la jeune femme de 24 ans, actuellement alternante en service location. Il faut dire que Charlotte Miralles-Dussert fut Miss Grand Lyon 2022 et 2ème dauphine de Miss Rhône 2023. "Je vais donner le meilleur de moi-même, vivre chaque instant avec intensité et savourer cette expérience que j'aime tant", déclarait quelques heures avant l'élection la reine de beauté originaire de Bron.

Direction désormais l'élection de Miss Rhône-Alpes 2025 pour Charlotte Miralles-Dussert le 23 septembre prochain à Villefranche-sur-Saône avec peut-être au bout une place pour l'aventure Miss France. Elle ne sera pas là seule représentante rhodanienne puisque Flavie Sonnery, Miss Beaujolais et 1ère dauphine de Miss Rhône 2025, et Ombeline Chevalier, Miss Rhône 2024, feront également partie de la promotion régionale.