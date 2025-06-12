Qui sera couronnée Miss Rhône 2025 ? (PHOTOS)

Qui succédera à Ombeline Chevalier et deviendra Miss Rhône 2025 ? La réponse sera connue ce samedi soir sur la scène du Théâtre Théo Argence de Saint-Priest.

Elles sont 14 candidates à vouloir décrocher la précieuse écharpe qualificative pour l’élection de Miss Rhône-Alpes 2025 en septembre prochain à Villefranche-sur-Saône avec peut-être au bout une place pour représenter la région à la prochaine élection de Miss France.

En attendant, c’est sur le thème de la croisière que le show se déroulera ce samedi soir devant près de 900 personnes avec des costumes signés Morgan Kirch. Les 14 concurrentes, âgées de 18 à 29 ans, ont enchaîné les répétitions ces dernières semaines sous l’œil attentif de Sophie Lavieville, présidente du comité Miss Grand Lyon en charge cette année de l’organisation de l’élection départementale.

A noter également un changement dans le règlement du concours. Seules les sept jeunes femmes ayant obtenu le plus de votes pourront être départagées par le jury présidé cette année par Gilles Gascon, le maire de Saint-Priest.

Découvrez les portraits des candidates à l’élection de Miss Rhône 2025 :

Candidate n°1 : Dana Haidar

19 ans, étudiante en fashion design

Candidate n°2 : Meg Martins

22 ans, alternante ingénieur production

Candidate n°3 : Charlotte Miralles-Dussert

24 ans, alternante service location

Candidate n°4 : Sabrina Nikaj

28 ans, conseillère en protection sociale et patrimoniale

Candidate n°5 : Camille Ratte

19 ans, serveuse en restauration

Candidate n°6 : Selin Sahin

27 ans, chargée d’assurance qualité

Candidate n°7 : Camille Saroli

19 ans, licence sciences de l’éducation et de la formation

Candidate n°8 : Flavie Sonnery

18 ans, étudiante en STAPS

Candidate n°9 : Juliette Thomas

29 ans, chargée de développement commercial

Candidate n°10 : Noémie Toulain

20 ans, étudiante infirmière

Candidate n°11 : Fanny Villain

20 ans, alternante acheteuse en pharmaceutique

Candidate n°12 : Candice Wajdzik Souvay

20 ans, alternante chargée de location

Candidate n°13 : Irvine Wilquin

18 ans, étudiante en BUT Carrières Juridiques, serveuse dans un restaurant

Candidate n°14 : Morgane Yvorel

24 ans, directrice adjointe de magasin

Les photos officielles des candidates ont été prises par la photographe Axelle Zeller.