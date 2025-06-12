Qui sera couronnée Miss Rhône 2025 ? (PHOTOS)

Qui succédera à Ombeline Chevalier et deviendra Miss Rhône 2025 ? La réponse sera connue ce samedi soir sur la scène du Théâtre Théo Argence de Saint-Priest.
Elles sont 14 candidates à vouloir décrocher la précieuse écharpe qualificative pour l’élection de Miss Rhône-Alpes 2025 en septembre prochain à Villefranche-sur-Saône avec peut-être au bout une place pour représenter la région à la prochaine élection de Miss France.
En attendant, c’est sur le thème de la croisière que le show se déroulera ce samedi soir devant près de 900 personnes avec des costumes signés Morgan Kirch. Les 14 concurrentes, âgées de 18 à 29 ans, ont enchaîné les répétitions ces dernières semaines sous l’œil attentif de Sophie Lavieville, présidente du comité Miss Grand Lyon en charge cette année de l’organisation de l’élection départementale.
A noter également un changement dans le règlement du concours. Seules les sept jeunes femmes ayant obtenu le plus de votes pourront être départagées par le jury présidé cette année par Gilles Gascon, le maire de Saint-Priest.
Découvrez les portraits des candidates à l’élection de Miss Rhône 2025 :
Candidate n°1 : Dana Haidar
19 ans, étudiante en fashion design
Candidate n°2 : Meg Martins
22 ans, alternante ingénieur production
Candidate n°3 : Charlotte Miralles-Dussert
24 ans, alternante service location
Candidate n°4 : Sabrina Nikaj
28 ans, conseillère en protection sociale et patrimoniale
Candidate n°5 : Camille Ratte
19 ans, serveuse en restauration
Candidate n°6 : Selin Sahin
27 ans, chargée d’assurance qualité
Candidate n°7 : Camille Saroli
19 ans, licence sciences de l’éducation et de la formation
Candidate n°8 : Flavie Sonnery
18 ans, étudiante en STAPS
Candidate n°9 : Juliette Thomas
29 ans, chargée de développement commercial
Candidate n°10 : Noémie Toulain
20 ans, étudiante infirmière
Candidate n°11 : Fanny Villain
20 ans, alternante acheteuse en pharmaceutique
Candidate n°12 : Candice Wajdzik Souvay
20 ans, alternante chargée de location
Candidate n°13 : Irvine Wilquin
18 ans, étudiante en BUT Carrières Juridiques, serveuse dans un restaurant
Candidate n°14 : Morgane Yvorel
24 ans, directrice adjointe de magasin
Les photos officielles des candidates ont été prises par la photographe Axelle Zeller.