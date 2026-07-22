"J’en ai marre qu’on m’accuse toujours d’être responsable de tout." Les mots viennent de Sylvie Tellier dans une vidéo publiée ce mardi sur son compte Instagram. "Quand on m’accuse de choses, de manipulation, en disant que je suis méchante, que je suis responsable… Non, je me défends, j’en ai marre", ajoute l’ex-Miss France et Miss Lyon, par ailleurs ancienne directrice générale de la société Miss France.

Un sujet en particulier est à l’origine de la prise de parole de Sylvie Tellier : les accusations d’une autre Miss France, à savoir Élodie Gossuin, dans un livre publié par cette dernière en février dernier et intitulé Miss à nu. L’ancienne reine de beauté reproche à l’ex-responsable des Miss d’avoir été blacklistée des plateaux de l’élection durant plusieurs années.

"Pourquoi n’a-t-elle pas participé pendant des années à l’élection de Miss France ? Peut-être que ce n’est pas moi la responsable. Élodie Gossuin est allée présenter des élections concurrentes à Endemol, alors qu’Endemol était en procès contre Geneviève de Fontenay", a tenu à rappeler Sylvie Tellier revenant sur les changements connus au sein de la société Miss France.

"Je pensais que tout allait bien, et cet hiver, elle sort un livre dans lequel elle explique qu’elle a été boycottée de Miss France à cause de moi", ajoute l’ancienne Miss Lyon mettant en avant des invitations lancées à Élodie Gossuin concernant des événements autour des Miss, notamment de son association Les Bonnes Fées.

"Ne jugez jamais une histoire avant d’en avoir lu toutes les pages. C’est tout le sens de cette vidéo. Elle n’a pas vocation à alimenter une polémique ou à attiser la haine. Elle a simplement pour but de rappeler les faits, de les remettre dans leur contexte, afin que chacun puisse se faire sa propre opinion", peut-on lire en légende de la vidéo de Sylvie Tellier.