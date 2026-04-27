L’ouverture de cette enseigne de mode reportée dans ce centre commercial de Lyon

Il faudra encore patienter. Le centre commercial Westfield La Part-Dieu a reporté l’ouverture de la nouvelle boutique New Yorker. Déjà présente sur place, l’enseigne doit changer d’emplacement et accueillir ses clients au niveau 0, juste en face du McDonald’s.

Cette nouvelle ouverture était initialement prévue ce mercredi 29 avril. Mais, selon Actu Lyon, elle a été reportée à une date ultérieure pour des raisons qui ne sont pour le moment pas précisées.

A noter qu’une opération commerciale est prévue dans le cadre de l’installation de ce nouveau magasin New Yorker avec au bout des animations et des remises sur les différents articles de prêt-à-porter et d’accessoires proposés par l’enseigne de mode.